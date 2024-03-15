Кандидат в президенты РФ, действующий глава российского государства Владимир Путин в формате онлайн проголосовал на президентских выборах.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, он уже не раз пользовался таким способом волеизъявления. Последние несколько лет Путин дистанционно принимает участие в осеннем едином дне голосования. При этом на президентских выборах онлайн-голосование используется впервые (оно доступно примерно в трети регионов страны).