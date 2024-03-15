Кандидат в президенты РФ, действующий глава российского государства Владимир Путин в формате онлайн проголосовал на президентских выборах.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, он уже не раз пользовался таким способом волеизъявления. Последние несколько лет Путин дистанционно принимает участие в осеннем едином дне голосования. При этом на президентских выборах онлайн-голосование используется впервые (оно доступно примерно в трети регионов страны).

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

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Автор: Редакция | Дата: 2024/03/15, 22:18 | Рубрика: Мир

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