Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, Москву будет представлять глава МИД Сергей Лавров, говорится в сообщении на сайте южноафриканского президента.

«По взаимной договоренности президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите, но Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел г-н Сергей Лавров», — сказано там.

Отметим, что МУС выдал ордер на арест Путина, а ЮАР подписала Римский статут, согласно которому обязана привести решение суда в исполнение(РБК).