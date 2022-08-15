Основными партнерами России являются страны Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом, как сообщают российские СМИ, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Армия-2022».

«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников на разных континентах — это государства, которые не прогибаются перед так называемым «гегемоном». Россия искренне дорожит связями с государствами Латинской Америки, Африки, Азии», — сказал Путин во время выступления на форуме «Армия-2022», который транслировался на телеканале «Россия-24».