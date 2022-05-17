Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления европейских стран об отказе от российских энергоресурсов.

«Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно, на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире», — сказал он.

По словам Путина, ряд экспертов высказывают мнение, что это может подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности.

«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдёт и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично», — сказал президент РФ.

По его словам, рост цен на энергоносители может бесповоротно подорвать конкурентноспособность значительной части европейской промышленности, передает ТАСС.

Также Путин заявил, что Европа ставит задачу отказа от энергоносителей РФ, игнорируя урон своей экономике: «Европейцы прямо признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов, тем более очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго, [не смогут] отказаться от нашей нефти».