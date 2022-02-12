Даже сам разговор о войне России с Украиной меняет геополитическую и экономическую конфигурацию мира. Это касается не только Запада, где идет в определенной степени консолидация, это касается и постсоветского пространства.

Ожидания завышены до такой степени, что если войны не будет, то одну из сторон можно будет считать проигравшей в дипломатической партии. О том, какие процессы идут вокруг украино-российского конфликта, рассказал в интервью # латвийский эксперт Алекс Григориевс.

— Как вы оцениваете нынешнее противостояние между Украиной и Россией? Насколько серьезно Россия настроена ввести войска?

— Путин – советский кегебешник среднего ранга, достаточно типичный. Из этого следуют два основных вывода. Первый: для него привычны и характерны спецоперации, а не боевые действия; второй: реальность, как она есть, для него не имеет значения (советский), и тактика для него важнее, чем стратегия (средний ранг). Исходя из этого, было бы естественно предположить, что того крупномасштабного нападения на Украину, о котором пишут западные СМИ и предупреждают западные лидеры, скорее всего не будет, особенно если Путин поверит, что сможет добиться своих целей без авантюры, которая может обвалить его рейтинг в России и лишить его того статуса, которого он уже достиг.

Пока дестабилизация парадоксальным образом идет на пользу всем заинтересованным сторонам. Помните, как осенью 2014 года Путин был в изоляции на встрече двадцатки в Брисбене, в Австралии? А теперь? То он с Байденом переговоры ведет, то Макрон с Шольцем к нему на поклон едут. То есть, дело идет к восстановлению статуса великой державы, Верхней Вольты с ядерным оружием, которую все боятся и стараются ублажить. Можно изображать мирового лидера, пугать мир ядерным оружием, и ожидать повышения рейтинга в России.

Но и США в выигрыше: России удалось объединить НАТО, вновь обозначилась роль США как лидера западного мира, укрепляется их союз и с Австралией, и с Японией. Украина, хоть и теряет инвестиции, которые бегут от возможной войны, но ее союз с США, Польшей, Великобританией, странами Балтии, Турцией только укрепляется. Идет финансовая помощь, поставляется вооружение, усиливается дипломатическая и политическая поддержка.

Тем не менее важно осознавать, что одной из неизменных целей Путина является ликвидация украинского суверенитета, подчинение Украины России. Он стремится добиться этого путем давления на Украину и на страны Запада, прежде всего США с тем, чтобы они повлияли на Украину, чтобы та выполнила минские соглашения в московской интерпретации. Это тоже старая заготовка. В 2003 году таким же образом Путин пытался уничтожить молдавское государство, и только в самый последний момент президент Молдовы понял, что никак нельзя соглашаться на условия Москвы. Чтобы добиться своего, Путин может пойти на различные спецоперации: диверсии, попытки создания подполья в Одессе или Харькове, высадку десанта в Николаеве или Херсоне, или дестабилизацию линии фронта на Донбассе.

— Визит Макрона в Москву и Киев показал, Франция выступает за нейтралитет Украины и выполнение минских соглашений. Разве это не нарративы России?

— Не думаю, что у Макрона есть план, кроме как попозировать в огнях рампы и поговорить о величии Франции. Русские войска в Париже были более двухсот лет назад, и что это такое там забыли? Это не Рига, не Вильнюс, и не Баку. И не Прага или Будапешт. Хотя, в Будапеште тоже явно подзабыли 1956 год и своих повешенных лидеров. Макрон подвергался унижениям в России ради саморекламы, ведь у него скоро выборы. Мало того, что его не встретили у трапа самолета, посадили за анекдотически длинный стол на двоих, так еще и после его отъезда Песков объяснил про президента Франции, что тот никто и звать его никак. Пообещал Макрон Украине поддержку и денег, и слава Богу. А его нравоучения о том, как Украина должна себя вести, никто в Киеве слушать не станет.

Если же говорить по сути, то сегодня все забыли, что СССР не признавал нейтралитет Финляндии, потому что не оставлял планов ее заграбастать при удобном случае. Официально в советских документах Финляндия именовалась страной, «проводящей политику нейтралитета», то есть не нейтральной, а как бы нейтральной. А вот Украина в 2014 году как раз имела статус внеблоковой державы, да еще и защищенной Будапештским меморандумом. Это помогло путинской России оттяпать у нее Крым и устроить бучу на Донбассе. Больше на такую глупость – разоружаться перед Россией — эта страна не пойдет. Кстати, на Западе слово «финляндизация» имеет резко отрицательный оттенок.

— Насколько ЕС и в целом Запад готов к введению жестких санкций? Скажем, отключить Россию от системы SWIFT?

— Запад большой и разнообразный. Великобритания готова к одному, Венгрия к другому, а Франция к третьему. Но Байден действительно терпеливо выстраивает единую позицию всего НАТО и не только. Он хорошо понимает, что Путин – убийца, преступник на посту президента, и разъясняет это остальным лидерам западных стран. Уж насколько Германия шредеризирована, то и она не сможет не подключиться к жестким санкциям, и про «Северный поток-2» можно будет забыть. Если от системы SWIFT и не отключат, то санкции против отдельных банков будут сокрушительными. Другое дело, что русские привыкли жить в нищете.

— Отдельного вопроса заслуживает еще и такая тема. По кому сильнее ударят санкции? По России или по ЕС? В Москве считают, что они готовы к стратегии «осажденной крепости»?

— Сильнее ударит, конечно, по России. Да и нынешние санкции весьма болезненны. Просто склонность к терпению, когда терпеть невозможно, она есть у русских, а на Западе к такому не привыкли.

Хуже другое. Вот кажется, что сегодняшняя ситуация очень плоха. Но это не значит, что она не может быть еще хуже. Следующий этап — это непосредственный шантаж Запада российским ядерным оружием, путинский ядерный блеф. Выдержит ли Байден этот шантаж? Надеюсь, что да, выдержит.