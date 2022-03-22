Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, в том числе состоялся обмен мнениями о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями», — говорится в сообщении.