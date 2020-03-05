Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались шесть часов.
Основной темой встречи стало обострение ситуации в илибской зоне деэскалации.
Два лидера согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии.
  • Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта;
  • Россия и Турция создают коридор безопасности протяженностью шесть километров к северу и югу от трассы М-4 в Сирии;
  • Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М-4.

(РИА Новости)

| 2020-03-05T21:45:30+00:00 5 марта 2020, 21:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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