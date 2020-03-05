Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались шесть часов.
Основной темой встречи стало обострение ситуации в илибской зоне деэскалации.
Два лидера согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии.
- Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта;
- Россия и Турция создают коридор безопасности протяженностью шесть километров к северу и югу от трассы М-4 в Сирии;
- Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М-4.
(РИА Новости)