Украинская армия (ВСУ) развернула новое наступление. В Луганской области вблизи Сватово и Кременной в двух местах между ними перерезана шоссейная дорога и тем самым полностью нарушена логистика российских войск. Ситуация приближается к тому, что назревает классический котел. Или последует «жест доброй воли, или «отход на более удобные позиции». В любом случае ничего хорошего из такого не следует.

На юге в Херсонской области ситуация для российского командования становится критической с каждым часом. Хотя украинский Генеральный штаб традиционно ничего не сообщает об успехах до полного закрепления позиций, в Telegram-каналах так называемых военкоров царит паника и истерика. Приведем некоторые цитаты для полноты картины.

Архангел спецназа Z: «Срочно по Херсону. Направление Дудчаны — Мыловое. Атака ВСУ. Ожесточенные бои. Примерно два батальона перешли в наступление».

Военкор Коц: «Тяжелейшие бои в Херсонской области».

Повернутые на Z войне: «Враг наступает на юге, пытаясь прорваться к Бериславу на Херсонщине».

Записки мичмана Птичкина: «Складывающееся критическое положение может спасти лишь открытие «второго фронта». Под ним понимается наступление белорусских и российских войск на севере Украины.

По мнению аналитиков британского Royal United Services Institute (RUSI) — Королевского объединенного института оборонных исследований, «ключевой в Херсонской области на данный момент является Новая Каховка. Потому что этот город контролирует плотину на Днепре и большую гидроэлектростанцию. Это еще и естественный мост через реку, и если украинцы возьмут Новую Каховку, то вероятно, что они пошлют войска через дамбу, и тогда они окажутся на восточном берегу Днепра, откуда смогут начать окружать сам Херсон».

Судя по всему, наступление в направлении Берислава и ставит целью выход к Новой Каховке. Добавим, что потеря дамбы будет означать полное уничтожение российской логистики. Войска на правом берегу Днепра окажутся вообще без какого-либо снабжения и их капитуляция будет только делом времени к тому же относительно короткого.

Уже сейчас российская группировка не получает ресурсов в достаточном количестве. Генералы поняли это уже тогда, когда ВСУ взяли под огневой контроль мосты и другие средства переправы через реки Днепр и Ингулец. Есть данные, что Генеральный штаб и командование группировки на юге неоднократно ставило вопрос об отводе войск с правого берега Днепра, чтобы уплотнить боевые порядки в оставшихся частях Херсонской и Запорожской областей. Однако политическое руководство всегда требовало не отступать и держаться bis zum letzten Blutstropfen — до последней капли крови.

Похоже, что для российских войск на правом берегу Днепра последний парад наступает.

С другой стороны, в московских правящих кругах растет понимание полной бесперспективности продолжения войны. Особенно это стало проявляться после двух дней массированных обстрелов ракетами и дронами территории Украины.

С пиаровской точки зрения они были призваны утолить жажду мести ультрапатриотической части российского общества после взрыва Крымского моста. В пабликах и на телеканалах все в один голос требовали нанести удары по украинской энергетической инфраструктуре такой силы, чтобы она не смогла восстановиться.

Нанесли. Выпустили 150 ракет, долетело 83, 46 было сбито. Из 28 иранских дронов сбили 20. Ракетная эффективность не очень впечатляет. Тем не менее, удары нанесли по электростанциям чувствительные, но далеко не смертельные. Прерванное электроснабжение городов восстановили буквально за несколько часов. За рубежом уже заказывают трансформаторы для подстанций, разрушенных бомбардировками, и скоро их также восстановят.

Второй целью ракетного обстрела было принуждение Украины к переговорам. Конечно, на условиях Путина.

Как пишет запрещенное в России издание Meduza, в планах российского президента нет намерений прекращать войну, цель — временное прекращение огня и получение необходимого промежутка времени для проведения подготовки к наступательным действиям в начале весны следующего года.

Понятно, что к этому даже несмотря на получение официального отказа Зеленского от любых контактов его подталкивают следующие обстоятельства.

Во-первых, постоянно ухудшающаяся ситуация на фронте. ВСУ продолжают наступление, пусть и не такое стремительное как в сентябре. Тем не менее, российские войска постоянно теряют территорию, а их наступление на Донбассе полностью остановилось. Более того, командование отдало приказ прекратить любые наступательные действия. Еще пытаются идти вперед наемники Пригожина, но без всякого успеха.

Во-вторых, последние обстрелы сдвинули позицию коллективного Запада в отношении расширения военно-технической помощи Украине. Например, средства ПВО передавались с очень большим запаздыванием. Теперь на заседании Ukraine Defense Contact Group — Контактной группы по оказанию помощи Украине (Рамштайн), к ней присоединились Финляндия и Швеция, шестого по счету было принято решение максимально ускорить создание глубоко эшелонированной противовоздушной обороны Украины. Конечно, очень быстро это не произойдет, но средства ближнего радиуса действия поступят в ближайшие дни.

Если сейчас эффективность украинской ПВО более 50%, то после уже первых поставок она возрастет, по мнению специалистов до 75-85%. Тогда массированные российские ракетные обстрелы потеряют смысл. Это не значит, что их не будет. Путин известен своим упрямством, но генералы все понимают.

В-третьих, в своем выступлении на Встрече стран, вводящих экономические ограничения в отношении России, заместитель государственного секретаря США Уолли Адеймо, подробно рассказал, как западные санкции мешают оборонному производству в России. «В России заканчивается микроэлектроника, которая имеет решающее значение для их военно-промышленного комплекса, и российские чиновники обеспокоены тем, что у них недостаточно иностранных компонентов. Два крупнейших отечественных производителя микроэлектроники в России были вынуждены временно приостановить производство из-за нехватки критически важных иностранных технологий».

Как пишет газета The New York Times, из-за недостатка дизельных двигателей невозможен ремонт и модернизация бронированной техники. Нет подшипников для танков и других машин, подводных лодок и самолетов. Разворачиваются заводы по ремонту техники, но комплектующих нет. И так по большей части военной номенклатуры.

Ничего удивительного. Так было всегда. В годы Второй мировой войны СССР по ленд-лизу получал даже пуговицы и кожаные ремни. Последних из США поставили 15 млн штук.

Сейчас российские спецслужбы пытаются через третьи страны и фирмы-прокладки закупить санкционные товары, в первую очередь, микросхемы. Однако через Уолли Адеймо таких любителей сорвать горячий куш очень серьезно предупредили.

«Управление по контролю за иностранными активами выпустило руководство, в котором четко указывается, что мы готовы и можем вводить санкции против людей, компаний или стран, которые поставляют боеприпасы в Россию или поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Кроме того, OFAC (Office of Foreign Assets Control — Управление по контролю за зарубежными активами — Авт.) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли совместно публикуют предупреждение, в котором излагаются наши действия против военно-промышленного комплекса России и риски для тех, кто оказывает материальную поддержку вторжению России в Украину».

Судя по всему, китайские, индийские и турецкие фирмы проявляют очень большую осторожность в торговле с Россией. Да и ближайшие союзники, например, Казахстан блокируют поставки товаров даже с тенью двойного назначения.

Вот почему Путин очень хочет перемирия. В Москве предлагают даже экзотические способы. В частности, чтобы российские и украинские военные договорились без участия своего политического руководства о прекращении огня. То ли это признак крайней степени наивности, что маловероятно, то ли отчаянья, что весьма вероятно.

Кремль возлагает надежды на президента Турции, а также глав ряда европейских государств, которые, как он считает, могут оказать влияние на Зеленского.

В Киеве, как и следовало ожидать, ответили на кремлевские пассы отрицательно. Советник Офиса президента Михаил Подоляк сформулировал четко украинскую позицию.

«Что может дать Украине российская версия режима прекращения огня? Это лишь де-факто закрепить линию разграничения, на которой россияне окопаются и укрепят свои позиции. Путин серьезно считает, что Украина согласится на такое предложение, особенно в условиях ведения активного контрнаступления… Нам это зачем?».

Вот и весь сказ.