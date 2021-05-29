Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков вновь прокомментировал заявление министра энергетики Соединённых Штатов Дженнифер Грэнхолм о том, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире.

«Новак заявил, что российский газ в четыре раза чище газа из США — в нём намного меньше углеродный след», — написал он в Twitter и выразил мнение, что Грэнхолм должна взять свои слова обратно.

Пушков подчеркнул, что глава Минэнерго США «поймана за руку на явной некомпетентности».

Напомним, Грэнхолм, отвечая на вопрос о строительстве газопровода «Северный поток — 2», заявила, что полученный в России природный газ является якобы «самым грязным» в мире.

Вице-премьер РФ Александр Новак обратил внимание, что российский газ, поставляемый в Европу, имеет углеродный след, который в четыре раза меньше, чем американский. Подробности — в материале АиФ.ru.

Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что высказывание министра энергетики США о «загрязнённости» российского газа является необоснованным и свидетельствует о недобросовестной конкуренции, а Пушков высмеял слова Грэнхолм. По словам сенатора, министр забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, также состоит из «молекул свободы» (aif.ru).