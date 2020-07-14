Публиковать фотографии нарушителей карантина незаконно

Публиковать в СМИ и соцсетях фото и видео с нарушителями карантина без их на это согласия — незаконно, утверждают юристы. Для этого следует обязательно заручиться письменным разрешением граждан. Иначе штрафы придется платить самим должностным лицам. Сложно представить себе человека, дающего добро на размещение своего фото «у стеночки» в отделении…

Но это, по-видимому, никак не мешает происходящему. Последнее время СМИ, телевидение и социальные сети массово транслируют фотографии и видеоматериалы, где на всеобщее обозрение выставляются наши граждане, привлеченные к административной ответственности за несоблюдение карантина. Невольно возникает вопрос: на каком правовом основании публикуются эти снимки? И есть ли в стране законы, все это регулирующие?

Разобраться в этом корреспонденту # помогли специалисты.

Юрист, член Коллегии адвокатов Акрам Гасанов: «Это, конечно же, нарушение конституционного права. Безобразие, если смотреть с моральной точки зрения».

Ответ на вопрос в статье 51 КоАП, говорит собеседник, где сказано, что видео- и аудиосъёмку можно вести для протоколирования. Но нельзя полученные материалы распространять в средствах массовой информации. А значит, не допускается публикация этих данных для прочих целей:

— Хочу особо отметить, что согласно части 3 ст. 32 Конституции АР никто без своего согласия не может подвергаться видео-, фото- и аудиозаписям, за исключением случаев, предусмотренных законом. Т.е., для полиции и правоохранительных органов снимать и записывать можно именно для протоколирования административного дела – не просто так. Это нужно для фиксации фактов административного нарушения, преступления. Для того и ведется съемка, чтобы завтра человек не отпирался от факта. Действия правоохранительных органов являются нарушением конституционного права граждан.

Юрист, член Коллегии адвокатов Азербайджана Фуад Гулиев: «Публиковать персональные данные можно только с согласия гражданина».

— О праве граждан на личную неприкосновенность говорится в главном законе страны. – сообщил юрист. — По ст. 32 Конституции АР, сбор, хранение, использование и распространение сведений о чьей-либо частной жизни без его согласия не допускаются. Исключение составляют случаи, установленные законом. По Конституции, никто не может без его ведома и вопреки возражениям подвергнуться слежению, видео- и фотосъемкам, записи голоса и другим подобным действиям.

Добавлю к этому, что законодательство в сфере защиты персональных данных состоит из Конституции, международных договоров, участницей которых является наша страна, закона АР «О персональных данных» и других нормативно-правовых актов. И вот по закону о «Персональных данных», распространение конфиденциальных сведений разрешается только с согласия гражданина. Исключение в данном случае составляют общедоступные данные – имеется ввиду информация, открытая самим человеком, либо же внесенная с его согласия в информационные системы общего пользования (ст. 5.3)

Не опубликованные в общем доступе видео и фото – это конфиденциальные персональные данные. Они подлежат защите на уровне, соответствующем предусмотренным законодательством требованиям. Такие сведения, за исключением установленных законом случаев, могут быть переданы третьим лицам только с согласия самого гражданина (ст. 5.3).

По словам собеседника, во время производства по делу об административном правонарушении допускается фото- и видеосъемка. Но эти данные требуются как доказательство по административному делу, улика, и применяется, скажем, в случае ДТП, изъятии предметов и документов. Если же аудио- и видеозапись ведутся в ходе процесса, гражданина должны уведомить об этом. Оспорить это он не вправе, но имеет полное право отказаться от распространения запротоколированных персональных данных – в том числе фото- и видеоматериалов. За нарушение законных прав человека предусмотрены штрафы:

— По статье 375.0.2. КоАП за неспособность обеспечить защиту персональных данных владельцем или оператором полагается штраф в размере от 300 до 500 манатов. Далее согласно ст. 376 кодекса незаконное распространение фотографий, видеозаписей или аудиозаписей, сделанных в ходе производства по делу об административном правонарушении, следует штраф в размере от 1 до 1,5 тыс. манатов. Т.е., если в ходе делопроизводства были сделаны фото-, видео-, аудиозаписи и они попали в СМИ без согласия лица, участвующего в административном процессе, и потерпевшего — должностные лица должны быть оштрафованы на сумму от 1000 до 1,500 манатов. При этом сомнения в виновности человека, привлеченного к административной ответственности, разрешаются в его пользу, — говорит Гулиев. – Закон не запрещает нам рассматривать съемку как часть общей процедуры, но при этом следует соблюдать требования закона о персональных данных.

Хотелось бы отметить, что норма, обосновывающая право органа записывать видео об административных правонарушениях, прописана в статье 50 КоАП «Открытое рассмотрение дел об административных правонарушениях». Дела об административных проступках рассматриваются открыто, за исключением случаев, которые могут привести к разглашению государственной или коммерческой тайны, личных и семейных тайн или других тайн, охраняемых законом, а также случаев обеспечения безопасности лиц, участвующих в производстве по делам об административных проступках, их близких родственников. В случае необходимости закрытого рассмотрения дел об административных проступках, об этом принимается определение.

По словам юриста, особый интерес в данном случае представляет статья 51 КоАП «Недопустимость разглашения данных по делу об административном проступке». Согласно статье 51.1 кодекса, информация по делу об административном проступке может быть объявлена только по разрешению судьи, полномочного органа (должностного лица), в производстве которого находится дело об административном проступке. Если же подобная информация задевает личные интересы пострадавшего лица, такие данные могут разглашаться только с разрешения пострадавшего и в объеме, который они считают допустимым.

В то же время по статье 51.2, если во время производства по делу об административном проступке производились фото- или видеосъемка, либо звукозапись, то без разрешения пострадавшего и лица, в отношении которого ведется административное производство, распространение материалов фото- или видеосъемки либо звукозаписи в средствах массовой информации недопустимо.

По свидетельству юриста, правоохранительные органы, публикующие фото и видео нарушителей карантина, могут привести собственные аргументы. Скажем, сослаться на то, что у гражданина не было отдельной просьбы не публиковать его фото и видео, поскольку он имеет право давать пояснения к содержанию протокола. В любом случае, по свидетельству специалистов, распространение фото- и видеоматериалов с участием нарушителей карантина в СМИ и соцсетях без их согласия незаконно.