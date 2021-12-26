«ПСЖ» в двух ближайших трансферных окнах должен выручить от продажи футболистов не менее 100 млн евро.

Если к июню 2022 года этого не случится, то клуб не впишется в нормы финансового фэйр-плей и дефицит придется покрывать за счет Qatar Sports Investments – владельца «ПСЖ», сообщает L’Équipe.

По данным источника, парижане могут расстаться с вратарем Серхио Рико, с защитниками Левеном Курзава, Тило Керером, Абду Диалло, с хавбеками Рафиньей, Юлианом Дракслером и с форвардом Мауро Икарди. (sports.ru)