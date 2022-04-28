Это больше, чем ошибка. Это осознанная провокация. Начну с того, что в Москве и других городах России стартовала ежегодная международная акция «Георгиевская ленточка». Участники движения «Волонтеры Победы» вышли на улицы, чтобы раздать всем желающим символ уважения к исторической памяти победителей. В Москве георгиевскую ленточку раздают на Поклонной горе, у метро, в скверах, на вокзалах и заправках.

Вместе с ленточками волонтеры дают людям листовки с информацией об истории символа и правилами его ношения. Акция «Георгиевская ленточка» продолжится вплоть до 9 мая. Это, повторюсь, в Москве. Но в том-то и дело, что и в Баку планируют провести аналогичную акцию. Уже объявлена дата — 30 апреля. Известны и организаторы акции — Ассоциация Русской Молодежи Азербайджана при поддержке Русского Дома в Баку.

Это не первая такая акция в нашей столице. Я прекрасно помню, что в 2014 году, к примеру, в центре Баку уже раздавались «георгиевские ленты». И тогда, и сейчас это была провокация. Потому, что нужно помнить историю. А она кричит о том, что «георгиевская лента» была учреждена одновременно с учреждением ордена Святого Георгия Екатериной Второй 26 ноября 1769 года во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов.

То есть, в центре Баку предлагают провести акцию, в ходе которой будут раздавать символ войны россиян против братской Турции, которая тогда именовалась иначе, но от этого быть турецким государством не перестала. А еще, нам предлагают участвовать в акции по поддержке имперских амбиций России. Да, «георгиевская ленточка»- это именно символ царской, имперской России. И все попытки представить все иначе, прикрываясь памятью павших в годы Второй Мировой войны — ложь и лицемерие.

И еще. Через месяц, 28 мая, в Азербайджане будут отмечать День Республики. В далеком 1918 году было объявлено о создании Азербайджанской Демократической Республики, заявлено об обретении независимости Азербайджана. Независимости от кого, простите? От Российской империи, если кто-то забыл. Той самой, о возрождении которой так много и часто говорят в современной России. Той, политики и журналисты которой открыто угрожают целым странам за отказ проводить парад 9 мая. Так, к примеру, сделал Тигран Кеосаян, работающий мужем давно уже не рукопожатной Марго Симоньян. Понятно, что он говорил то и так, как ему приказали. И молчит он по приказу, не смея высунуть языка. Это я к тому, что в так называемой «ДНР» тоже отменили парад Победы 9 мая. Вроде как из-за угрозы обстрелов. По крайней мере, так заявил глава донецких сепаратистов Денис Пушилин. Но Кеосаян молчит. Команды «фас» не было.

При этом, мы же видели кучу иных примеров, когда российские пропагандисты призывали к войне против Украины, Казахстана, стран Балтии с «георгиевскими ленточками» в руках и на фоне. Да и многие российские оккупанты, плененные в Украине, имели приколотую или привязанную «георгиевскую ленточку». Поэтому она является символом оккупационной политики современной России, символом Геноцида в Буче, бомбежек мирных городов и убийства детей, стариков, изнасилования женщин, мародерства вплоть до воровства унитазов!

Да, именно так. Точно также, как буквы Z и V, которые написаны на танках, БМП, на форме российских оккупантов, совершающих преступления в Украине. Так может Ассоциация Русской Молодежи Азербайджана предложит еще и акцию, например, автопробег, еще и с этими буквами?! Хотя, они ведь — всего лишь исполнители. Заказ идет из Кремля, через посольство России в Азербайджане и через бакинский офис «Россотрудничества».

И это — очевидная провокация. В РФ знают умонастроения в Азербайджане. Там в курсе позиции официального Баку, который всегда заявлял о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Там знают про гуманитарную помощь, которую наша страна несколько раз уже выделяла Украине. Вот потому и совершают провокацию. Им нужна «картинка». Которую можно показать по российским телеканалам. И которая может вызвать вопросы у Украины и всего поддерживающего ее цивилизованного мира.

Поэтому, на мой взгляд, эту акцию правильнее было бы запретить. Ведь запрещены же акции протеста в поддержку Украины перед посольством России. Плюс, учитывая массовую поддержку Украины в нашей стране, можно было бы организовать акцию с раздачей желто-синих ленточек. Например, у памятника Тарасу Шевченко. Это будет правильнее. А Ассоциации Русской Молодежи лучше было бы поднатужиться и выдать коллективный ответ на постоянные провокации со стороны российских пропагандистов против нашей страны. Например, осудив Марго Симоньян за ее мечты о присоединении Ханкенди к России.