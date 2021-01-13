Проведено очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT”

Попечительский совет Фонда “YAŞAT” провел очередное онлайн-заседание, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию слуг гражданами и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

На встрече председатель Агентства Ульви Мехтиев рассказал о проведенной, а также предстоящей работе, новом портале Фонда — yashat.gov.az , правилах организации работы Попечительского совета.

Члены Попечительского совета поделились информацией о текущих вопросах, а также предложениями по дальнейшей работе.

Напомним, что 8 декабря 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда поддержки обеспечения раненых при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд «YAŞAT»). Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана назначено распорядителем средств Фонда. Общий контроль над формированием и управлением средствами Фонда осуществляет Попечительский совет Фонда.