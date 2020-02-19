Прототип анекдотического Рапика

Выражаю свою глубокую признательность всем политическим силам и гражданам Армении, с помощью которых премьер-министром этой страны стал Никол Пашинян. Нет, и ранее во главе РА были персонажи, мягко говоря, сомнительных политических талантов. Чего стоит хотя бы третий президент РА Серж Саргсян, который в интервью британскому журналисту Тому де Ваалу признал заранее спланированный характер карательной операции армянской стороны в отношении мирных азербайджанских жителей Ходжалы! И никакого опровержения от Саргсяна, кстати, не было.

В целом, что Серж Саргсян, что его предшественник Роберт Кочарян – это, говоря шахматными терминами, не гроссмейстеры политической игры. Максимум — перворазрядники. Но даже они выглядят исполинами на фоне Никола Пашиняна. О, нынешний армянский премьер просто чудо в политических перьях. Уровень его знаний о причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта не просто поверхностный, а еще и зашкаливающе примитивный.

Кроме того, Пашинян даже не в силах внятно озвучивать, аргументировать свою позицию. Уровень его владения английским языком вызывает смех. Впрочем, русским он владеет также на уровне, годном разве что для общения в очереди в пивной. При этом, нарциссизм и самомнение, которым могла бы позавидовать небезызвестная Фима Собак, довершают изумительный портрет этого политического нуля, тщетно силящегося выдать себя за политическую же единицу.

И вот такой сказочный персонаж, едва ли не каждое публичное выступление которого на международной арене или на форумах, где ведется полемика на карабахскую тематику, является тем, кто обладает в РА огромной властью! Он и есть лицо так называемой «новой Армении». Какое оно — увидели все, кто следил за дебатами под названием «Новые тенденции в нагорно-карабахском конфликте», которые состоялись в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

А ведь, Пашиняна в кресло премьер-министра РА не гуманоиды усадили. Его поддерживала армянская диаспора, за ним шли толпы людей, совершая поход на Ереван. На последних парламентских выборах в РА блок Пашиняна «Мой шаг» победил, набрав 70,43 % голосов избирателей. Как они себя ощущают теперь, когда тщательно скрываемые огромные пробелы в образовании, в политической подготовленности Никола Воваевича, стали слишком очевидными? Впрочем, первично даже не это. Совершенно очевидно, что мы все увидели реальный потенциал всей армянской стороны.

Тут ведь все просто. Если Пашинян является тем, кто обладает в РА огромной властью и представляет ее в этом статусе на международной арене, то значит, мы вправе давать оценку уровню армянской стороны в целом. Проще говоря, эту страну представляет персонаж, донельзя похожий на героя анекдотов про Рапика. В Баку, в советское время, эти анекдоты были очень популярными. Особенно, среди бакинских армян.

Так вот Никол Пашинян в Мюнхене предстал в облике реального прототипа анекдотического Рапика. Ну и как не благодарить всех тех, кто способствовал приходу такого человека к власти в Армении?! Впрочем, убежден в том, что это только начало. Блестящим и логическим финалом правления Пашиняна будет освобождение из под армянской оккупации всех азербайджанских территорий. И будет потом Никол Воваевич представлять все это в качестве «микро-революции» или «макро-эволюции» — это его проблемы.