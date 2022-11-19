Против российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова в Азербайджане нет какого-либо уголовного преследования.

Об этом агентству Turan заявил пресс-секретарь миллиардера Мушвиг Ализахид, комментируя сообщения СМИ о проведении обысков на вилле и предприятиях Ахмедова и даже о его задержании.

По его словам, обыск был произведен только в частном доме в Гейчае, на предприятиях проверок не было.

Ализахид отметил, что в ходе обыска ничего изъято не было.

Произошло видимо какое-то недоразумение, все прояснилось, вопрос исчерпан, сказал Ализахид.

Информация о задержании Ахмедова не соответствует действительности, он находится в Азербайджане и продолжает заниматься своими делами, добавил пресс-секретарь миллиардера.

Фархад Ахмедов владеет в Азербайджане рядом предприятий, в том числе крупным заводом по производству гранатовых соков в Гейчайском районе Азербайджане.

Ахмедов попал под санкции правительства США и ЕС в свете российской военной кампании в Украине.