Против российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова в Азербайджане нет какого-либо уголовного преследования.
Об этом агентству Turan заявил пресс-секретарь миллиардера Мушвиг Ализахид, комментируя сообщения СМИ о проведении обысков на вилле и предприятиях Ахмедова и даже о его задержании.
По его словам, обыск был произведен только в частном доме в Гейчае, на предприятиях проверок не было.
Ализахид отметил, что в ходе обыска ничего изъято не было.
Произошло видимо какое-то недоразумение, все прояснилось, вопрос исчерпан, сказал Ализахид.
Информация о задержании Ахмедова не соответствует действительности, он находится в Азербайджане и продолжает заниматься своими делами, добавил пресс-секретарь миллиардера.
Фархад Ахмедов владеет в Азербайджане рядом предприятий, в том числе крупным заводом по производству гранатовых соков в Гейчайском районе Азербайджане.
Ахмедов попал под санкции правительства США и ЕС в свете российской военной кампании в Украине.