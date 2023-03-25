Ученые из Университета Сассекса выяснили, что прослушивание звуков природы или аудиорассказов перед сном может увеличить продолжительность сна на полчаса. Об этом сообщает Daily Mail.

В исследовании приняли участие 300 человек. Они заполнили анкеты о тревожности, сонливости, усталости и продуктивности работы.

Около 180 человек использовали приложение со звуками природы (падения капель дождя или потрескивания костра) или аудиорассказами.

В начале исследования среднее время сна составляло 6 часов 15 минут. К концу исследования оно увеличилось на 30 минут. Время, необходимое для засыпания, также сократилось на треть и составило менее 30 минут. Также улучшилась и работоспособность участников исследования.

Если выводы ученых будут подкреплены дальнейшими исследованиями, они могут иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения. Популярность приложений для сна в последние годы резко возросла, а некоторые из них даже рекомендованы Национальной службой здравоохранения Великобритании.