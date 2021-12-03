В соответствии с планом реализации проекта «Дискалькулия», выигранного Наргиз Мамедли, учителем начальных классов бакинской средней школы №269 имени Руфата Мамедова, последний обучающий семинар был проведен в средней школе №171. В нем участвовали учителя и родители, сообщает #.

Выступая на тренинге, руководитель проекта Наргиз Мамедли представила подробную информацию об актуальности проектного предложения, целях, задачах проекта и об ожидаемых результатах. Затем учителям и родителям были розданы диагностические листы.

Тренер проекта Чинара Мамедова с помощью слайдов подробно рассказала об актуальности дискалькулии, ее симптомах, способах коррекции.

О психологических аспектах дискалькулии учителям и родителям рассказала психолог Захра Ахмедова.

Во время семинара проводились обсуждения с участниками. Затем были представлены наглядные пособия, составленные Наргиз Мамедли в рамках проекта.

По окончании семинара участникам были вручены сертификаты.

Отметим, что дискалькулия — это избирательное нарушение способности в изучении арифметики и математических наук в целом.

Редакция