Поисковые работы на месте взрыва на территории военного завода в Сергиевом Посаде завершены, сообщил глава местной администрации. Пропавшими без вести остаются восемь человек.

Глава муниципалитета Дмитрий Акулов поручил правоохранительным органам выработать механизмы информирования и поддержки родственников пропавших. Следственные действия, по его словам, продолжаются, передаёт «Интерфакс».

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошёл днём 9 августа. По официальным данным, 81 человек был ранен, один погиб. Взрывная волна повредила более 180 автомобилей и 400 квартир в городе.

По версии следствия, взорвался склад с порохом, арендованный частной компанией «Пиро-Росс». Технический директор компании Сергей Чанкаев арестован.

«Пиро-Росс», как утверждается, должна была утилизировать порох из артиллерийских снарядов с истёкшим сроком годности. На фотографиях с места взрыва были замечены несколько артиллерийских снарядов. (svoboda.org)