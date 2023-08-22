Пролив Дарданеллы из-за бушующего в регионе лесного пожара закрыт для прохода судов в направлении Мраморного моря, об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции в соцсети X (ранее Twitter).

«Из-за лесного пожара в районе Чанаккале — Кепез временно приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы в направлении юг — север. Движение судов осуществляется в одном направлении», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, суда временно не могут пересекать пролив из Эгейского моря в Мраморное море.