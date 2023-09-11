Редкую комету Нисимура смогут созерцать жители Северного полушария планеты. Ближе всего к Земле она будет 16 и 17 сентября и больше не появится до 2460 года, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на The Guardian.

У необычной кометы есть особенность — яркий хвост зеленоватого оттенка, по которому ее легко будет узнать. На выходных 16 и 17 сентября она будет пролетать на расстоянии 125 млн км от Земли.

При хорошей погоде комету можно будет увидеть и без помощи специального оборудования. Лучшее время для наблюдения космической гостьи — с 4 до 6 с утра. Смотреть стоит в северо-восточном направлении слева от Венеры. По информации астрономов, небесное тело находится в районе созвездия Льва, недалеко от яркой звезды Регулус.

Комета Нисимура — новая для ученых. Она была открыта 11 августа 2023 г. японским астрономом-любителем Хидео Нисимура и названа в его честь.