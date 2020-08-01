Прокуратура Франции просит возобновить дело Депардье об изнасиловании

Во Франции прокуратура направила следственному судье запрос на возобновление расследования по делу об изнасиловании, в котором обвиняется актер Жерар Депардье, передаёт — Agence France — Presse.

Как уточняется, запрос направили в пятницу после того, как молодая актриса, уже писавшая заявление на Депардье в 2018 году, вновь обратилась к органам правосудия. Жалоба актрисы в виде гражданского иска подразумевает практически автоматическое начало расследования.

Напомним, расследование по жалобе, поданной в августе 2018 года в прокуратуру города Экс-ан-Прованс было прекращено в июне прошлого года. Неназванная актриса утверждала, что Депардье домогался ее дважды – 7 и 13 августа. Оба инцидента, по ее словам, произошли в его доме в Париже, когда они репетировали театральную пьесу в неформальной обстановке. Тогда следователи не нашли достаточных оснований для предъявления обвинений (aif.ru)