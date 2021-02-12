Производство Ираном металлического урана обеспокоило европейцев

Европейская «тройка» (Германия, Великобритания и Франция) обеспокоена в связи с производством Ираном металлического урана. Об этом говорится в заявлении МИД трех стран, которое в пятницу распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

«Мы, правительства Германии, Франции и Соединенного Королевства, с большой обеспокоенностью принимаем к сведению недавнее подтверждение со стороны МАГАТЭ того, что Иран в нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий производит металлический уран», — отмечается в документе. Евротройка указала на то, что, в рамках соглашения по ядерной программе, Иран взял на себя обязательство в течение 15 лет «ни производить, ни приобретать, ни проводить исследований и разработок в области урановой металлургии».

«Как и в нашем заявлении от 16 января мы снова подчеркиваем, что у Ирана нет убедительного оправдания этих действий, которые являются решающим шагом на пути к разработке ядерного оружия», — считают в МИД трех стран. «Мы настоятельно призываем Иран незамедлительно прекратить эти действия и отказаться от новых противоречащих соглашению шагов касательно ядерной программы», — говорится в заявлении. МИД Германии, Великобритании и Франции подчеркнули, что Иран нарушениями договоренностей по ядерной сделке «подрывает шанс на полное достижение целей СВПД за счет новых дипломатических усилий». (ТАСС)