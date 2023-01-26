Компания Lockheed Martin, производящая американские боевые истребители F-16, готова поставлять свои самолеты странам ЕС с правом реэкспорта в Украину, заявил Financial Times главный операционный директор компании Фрэнк Сент-Джон.

По его словам, было «много разговоров о передаче F-16 третьей стороне», чтобы она отправляла их в Украину. При этом сама Lockheed в переговорах о возможной поставке военных самолетов Киеву не участвует.

Однако компания «собирается наращивать производство F-16 в Гринвилле [Южная Каролина], чтобы достичь того уровня, когда мы сможем достаточно эффективно поддерживать любые страны, которые решат осуществить передачу самолетов третьим сторонам, чтобы помочь в решении текущего конфликта», сказал Сент-Джон.

В ЕС считают предложенную схему поставок одним из вариантов предоставления Киеву боевой авиации, отметили источники среди официальных лиц. По их словам, американские самолеты могут быть направлены в страны бывшего Варшавского договора, которые затем отправят свои самолеты советского производства в Киев.

В самом начале войны Польша уже предлагала передать свои истребители МиГ-29 Украине, но для восполнения польских ВВС Варшава запрашивала поставки F-16. Однако в Вашингтоне сочли, что это приведет к эскалации конфликта и в начале марта 2022 года отказались от этой идеи.

На прошлой неделе глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна рассмотрит любые варианты отправки F-16 Украине и что в этом вопросе «нет никаких табу». При этом у Нидерландов есть около 40 F-16, от которых они решили отказаться в пользу более совершенных F-35.

Также истребители F-16 есть у семи других европейских стран, входящих в НАТО, в том числе у Польши, Норвегии и Румынии. Тем не менее передачу истребителей пока не поддерживают в США и Германии. «В настоящее время нам нечего объявлять о F-16», – сказал представитель Пентагона.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, исключил отправку самолетов в Украину. «Я давно дал понять, что мы не будем отправлять боевые самолеты», – сказал он, подчеркнув, что этого не произойдет «ни сейчас, ни в будущем». (moscowtimes.ru)