В выходные в Азербайджане ожидается снег

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков.

Однако, вечером 18 января и 19 января возможны дожди, есть вероятность снега.

На отдельных территориях будет туман. Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла. На дорогах будет гололед.

В Лянкярано-Астаринском регионе ожидаются переменные осадки, в горных территориях снег. На отдельных участках будет туман.

Ночью температура воздуха составит 1-4, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 0-4 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла. На дорогах гололед.

В Газах-Гянджинской зоне преимущественно пройдет без осадков. Однако 19 января на некоторых территориях есть вероятность осадков. Утром местами будет туман. Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла.

В низменных районах в основном пройдет без осадков. Однако 19 января ожидаются переменные осадки. Утром местами будет туман. Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла.

В Нахчыванской АР временами будет идти снег. На отдельных территориях прогнозируется туман. Ночью температура воздуха составит 3-8, в горных территориях 10-14 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В столице — Баку ночью и вечером местами ожидаются дожди. В течение дня будет преобладать сильный северо-западный ветер, который днем 19 января стихнет. Ночью температура воздуха составит 2-4, днем 7-9 градусов тепла.