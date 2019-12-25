Прогноз погоды в Азербайджане будет более точным

«В Азербайджане в настоящее время ведутся работы по установке двух доплеровских радаров американского производства».

Об этом на брифинге заявила директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, один из радаров будет установлен в Шамахы, а другой в Гёйгёле: «Перед вводом оборудования в эксплуатацию на протяжении одного месяца будут проводиться тренинги для специалистов. После этого, примерно в первом квартале следующего года радары будут введены в эксплуатацию».

По словам У. Тагиевой, у радаров широкий радиус охвата и при помощи них в течение дня будет регулярно обновляться информация о погодных условиях: «В рамках госинвестиций в ближайшие несколько лет еще один радар можно будет установить в Шеки. Процесс закупки радаров продлится до 2023 года. Радары позволят более точно отслеживать воздушные массы, поступающие в Азербайджан из соседних стран, и получать более оперативную информацию. Этот фактор учитывался при выборе местности для установки радаров».

| 2019-12-25T17:05:57+00:00 25 декабря 2019, 19:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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