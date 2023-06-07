Обнародован прогноз погоды на 8 июня.

Как сообщает # со ссылкой на национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер днем стихнет.

Температура воздуха ночью составит 16-20° тепла, днем 23-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм рт.ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах проливные дожди, грозы, град. К вечеру осадки постепенно прекратятся, в отдельных местах туман, восточный ветер в отдельных районах усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 6-11° тепла, днем 13-18° тепла, местами до 22° тепла.