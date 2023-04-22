Объединение работников энергетической отрасли при ведущем французском профцентре «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) угрожает оставить без электричества 76-й Каннский кинофестиваль, запланированный на 16-27 мая, и другие крупные международные мероприятия в знак протеста против принятой во Франции пенсионной реформы.

«В мае делайте, что хотите! Каннский кинофестиваль, Гран-при [«Формулы-1»] Монако, турнир «Ролан Гаррос», [театральный] фестиваль в Авиньоне могут пройти в темноте», — привел в субботу телеканал BFM заявление организации.

Эксперт канала Анн Крети считает, что у представителей профсоюза действительно «есть технические средства для отключения электричества во время фестиваля».

Ранее на этой неделе завод в департаменте Нижний Рейн на востоке Франции и колледж в южном департаменте Эро остались без электричества во время визита президента республики Эмманюэля Макрона.