Продолжается строительство «Дороги Победы»

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) продолжает строительство «Дороги Победы», являющейся духовным символом освобождения Шуши от врага.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГААДА, в настоящее время проводятся земляные работы вдоль данной автодороги.

С помощью специальной техники осуществляется профилирование дороги и строительство нового полотна, соответствующего II технической степени. Для этого на территорию привлечены необходимые силы и средства.

В целях обеспечения быстрого передвижения специальной техники, задействованной в строительстве «Дороги Победы», предусматривается привести в готовность асфальтобетонное покрытие дороги с ускорением работ очистки обочины дороги от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В связи с осуществлением данного процесса до сентября текущего года планируется полностью асфальтировать дорогу шириной в 2 полосы движения и ввести ее в эксплуатацию.

Строительные работы осуществляются в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил» под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

«Дорога Победы» строится на территории освобожденных от оккупации Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов. Автомобильная дорога охватит более 20 населенных пунктов указанных районов, включая города Физули и Шуша.