Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Тегеран в попытке избежать ответственности за нападение на японский танкер Mercer Street в Аравийском море. Соответствующее заявление премьер сделал в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

«Я слышал, что Иран трусливо пытается уйти от ответственности за это событие. Они [Тегеран] это [причастность к атаке на танкер] отрицают. Потому я со стопроцентной уверенностью определяю, что Иран осуществил атаку на судно. Доказательства этому существуют, и мы ожидаем, что международное сообщество ясно даст понять иранскому режиму, что они совершили серьезную ошибку», — распространила высказывания израильского премьера его канцелярия.

«Мир получил напоминание об агрессии Ирана, на этот раз в открытом море. Иранцы, атаковавшие с помощью беспилотных летательных аппаратов судно Mercer Street, намеревались нанести удар по израильской цели. Вместо этого их акт пиратства привел к гибели граждан Великобритании и Румынии», — продолжил Беннет. «Бандитская агрессия Ирана опасна не только для Израиля, но и наносит ущерб глобальным интересам, а именно свободе судоходства и международной торговле», — добавил Беннет, отметив, что Израиль «знает, как по-своему передать послание Ирану».

Ранее в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что обвинения в причастности Тегерана к атаке на японский танкер Mercer Street не имеют оснований. Он также призвал Израиль прекратить «голословные обвинения» и добавил, что «это не первый раз», когда израильская сторона выступает с подобными заявлениями в адрес Тегерана.