Депутата оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Рупу Хак отстранили от исполнения рабочих обязанностей после расистского комментария в отношении первого темнокожего главы Минфина королевства Квази Квартенга, передает телеканал Sky News.

По информации телеканала, Хак заявила, что Квартенг «чернокожий снаружи», но «если вы услышите его в программе Today, то и не поймете, что он чернокожий», поскольку он «учился в лучших учебных заведениях страны».

Высказывание Хак раскритиковали в Лейбористской и Консервативной партиях. Сама депутат извинилась за свои «необдуманные» слова. Хак отстранили от работы на время проведения расследования.

Рупа Хак известна тем, что в 2021 году обратилась в Министерство иностранных дел Великобритании с призывом признать так называемый «геноцид армян».