Принц Гарри хочет внести изменения в содержание автобиографической книги, которая должна выйти в конце этого года, поскольку на фоне смерти Елизаветы II некоторые его высказывания могут выглядеть бестактными. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

«Гарри создал несколько препятствий, поскольку он отчаянно хочет облагородить [книгу] в свете кончины королевы, ее похорон и вступления на трон его отца Чарльза. Там могут быть вещи, которые будут выглядеть не очень красиво, если они будут обнародованы вскоре после смерти королевы и воцарения Чарльза», — рассказал собеседник издания.

Он уточнил, что речь идет о замене отдельных частей, а не полном переписывании текста. Тем не менее, по словам источника, может быть уже «слишком поздно».

По информации собеседника издания, герцог Сассекский уже получил аванс за мемуары в размере $20 млн — общая сумма сделки составила около $40 млн.

«Издатели заплатили $20 млн заранее, поскольку знали — что бы ни было там написано, это будет огромным толчком для продаж и распространения по всему миру», — отметил он.

Собеседник издания рассказал, что первый вариант книги, предоставленный принцем Гарри, не устроил издательство Penguin Random House, поскольку был слишком эмоциональным, а автор чересчур концентрировался на вопросах ментального здоровья.

«В конце концов, финальный вариант был одобрен и подписан в печать, и много денег и сил было вложено в то, чтобы книга точно вышла в конце этого года», — объяснил инсайдер.