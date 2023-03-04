Германский оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Об этом генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил в интервью газете Rheinische Post, которое она опубликовала в субботу, 4 марта.

«Примерно за 200 млн евро в Украине может быть построен завод Rheinmetall, который выпускал бы до 400 танков Panther в год. Переговоры с украинским правительством — многообещающие, и я надеюсь, что решение будет принято в ближайшие два месяца», — отметил Паппергер.

Для победы в войне Украине необходимо от 600 до 800 танков, и для удовлетворения этой потребности производство должно быть налажено в оперативном порядке, считает эксперт. Он полагает, что защитить завод от российских атак с помощью украинских систем противовоздушной обороны «не составит труда».

«Даже если Германия передаст Киеву все 300 танков Leopard 2 из запасов бундесвера, их будет слишком мало», — добавил Армин Паппергер.

Собеседник издания признал, что концерн работает «на полную мощь». «Мы уже ввели в строй более 40 боевых машин пехоты Marder, к концу года их будет около 100. Из заказанных 50 Leopard 2A4 готовы около 30 танков. Кроме того, имеются около 100 Leopard 1 старой конструкции, из которых мы на сегодняшний день можем сделать пригодными к эксплуатации 88», — указал генеральный директор Rheinmetall. (DW)