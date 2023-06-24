Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не согласился со словами президента РФ Владимира Путина о том, что он совершает предательство родины.

Об этом глава ЧВК распространил аудиозапись.

Он заявил, что все бойцы ЧВК воевали и воюют и не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной.

Ранее Путин в своем выступлении назвал действия частной военной компании мятежом и авантюрой. По словам президента, те кто поднял мятеж, предали Россию. Глава государства также обратился к бойцам ЧВК и призвал их не совершать «роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях».