Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ЧВК разворачивает колонны и уходит в обратном направлении. Об этом сообщает газета.ру.

ЧВК «Вагнер», который хотели расформировать, вышло 23 июня на «марш справедливости» и за сутки прошли сотник километров, не дойду 200 км до Москвы, заявил он.

Как утверждает Пригожин, за это время ЧВК «не пролили ни одной капли крови наших бойцов».

«Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — сказал он.