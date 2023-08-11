Хорошо, что есть такое выражение, «если не ошибаюсь». Оно как-то уменьшает степень ответственности аналитика. Если что –то точно не знаешь, – заметим, что с наступлением пожилого возраста такое происходит часто,- предоставляешь это на усмотрение читателя и тем самым заставляешь его более-менее активно участвовать в процессе обсуждения какой-то политической проблемы.

Понятно, что наш нетерпеливый читатель не ограничится этим, сразу же спросит: что же вы имеете в виду? А мы ответим, что в соседней России со дня окончания «Вагнеровского бунта» прошло почти два месяца, плюс, и сам бунт, скорее всего, уже в прошлом. Но не только российские, даже зарубежные политические аналитики по сей день продолжают обсуждать его возможные последствия.

Сперва заметим, что вести о «Вагнере» и его лидере Евгении Пригожине поступают то из Беларуси, то из «желтой и жаркой» (по меткому выражению великого поэта Владимира Высоцкого!) Африки. В первые дни бунта все говорили только о том, что якобы президент Беларуси Александр Лукашенко уговорил Пригожина не наступать на Кремль. Некоторые аналитики даже писали, что белорусский президент подобным шагом повысил свой рейтинг и стал не формальным, а действующим политическим лидером в плоскости союзного государства Россия-Беларусь. Напомним, что пару лет назад российский президент Владимир Путин таким же образом спас Александра Лукашенко, который был зажат в угол белорусской оппозицией. Теперь из простой логики следует весьма простой вывод: «батька» не остался в долгу…

Но потом уже стало достоверно известно, что в самые первые дни военного бунта сам российский президент Владимир Путин принял командиров «Вагнера» и их лидера Пригожина, причем, не в каком –то незаметном, второстепенном месте, а в самом Кремле. Что касается Лукашенко, еще раз заметим, что вряд ли белорусский президент рад и доволен тем, что «Вагнер» в качестве места дислокации выбрал Беларусь – ведь, речь идет о десятках тысяч вооруженных людей, профессией которых является убивать, вести войну, совершать государственные перевороты…

Мы уже отметили, что в настоящее время вести о «Вагнере» поступают из Беларуси и Польши. Даже на днях поступили сообщения о том, что, якобы «вагнеровцы» попытались проникнуть на территорию Польши. А так, Варшава постоянно отмечает, что теперь главной угрозой безопасности Польши являются вооруженные формирования «Вагнера». Но по сведениям российских источников, сам Пригожин и некоторая часть «вагнеровцев» находятся, как уже отметили чуть выше, в Африке – якобы этот мандат дал им никто иной, а сам президент Владимир Путин. Опять же, если верить российским источникам, «Вагнер» и его лидера в Африке ждет бизнес: драгоценные металлы, полезные ископаемые и несколько миллиардов долларов чистой прибыли.

Статью мы начали с выражения «если не ошибаемся». Это сделали по той причине, что вспомнили некоторый эпизод из французской истории. Да, тогда, — приблизительно двести пятьдесят лет тому назад — во Франции революционеры и контрреволюционеры не могли решить главную проблему политики, т.е. вопрос власти, и вдруг все вспомнили, что Египте есть весьма талантливый молодой генерал Наполеон Бонапарт, который может положить конец кризису власти и навести порядок в стране.

Одним словом, так французы пригласили генерала Наполеона в Париж, и тот в самые короткие сроки справился с поставленной перед ним задачей, мало того, объявил себя императором Франции. Нечто похожее может случиться и в России.

Конечно, теперешняя Россия это не Франция восемнадцатого века – Владимир Путин пока справляется со своей главной политической функцией. Но через год в России состоятся очередные президентские выборы, и российские аналитики в этом контексте в настоящее время обсуждают самые сложные, порою, самые запутанные политические сценарии. Мы, конечно, не торопились бы с выводами, лучше ждать естественного хода событий. Плюс, Пригожин явно не Бонапарт. Когда он говорит даже тошно (извините, за выражение!) становится. Но, если в стране начнутся хаос и беспорядки, такие детали уйдут на второй план.

Тут нам вспоминается еще одна деталь. Но на этот раз из недавнего прошлого постсоциалистической Польши.

Страна готовилась к первым демократическим президентским выборам. Журналисты спрашивали мнения различных людей. Один из респондентов ответил, что он будет голосовать за Леха Валенса, т.к. думает, что именно он, как диктатор, сможет навести порядок в стране!

Представляете? Первый демократически избранный президент и диктатор!

Такое в принципе, может вполне случиться и в России, которая в недалеком прошлом своего первого президента ласково называла «царь Борис». Потому, что она сейчас ведет войну и не только в Украине! Не стоит забывать, что «царь Борис» простился с властью на волне чеченской войны. Конечно, экономика страны уже совсем иная, она не бывшая плановая-советская. Плюс, страна пока более –менее управляемая.

Но форс-мажорные политические сценарии не исключаются. Хотя бы по той простой причине, что российские аналитики обсуждают самые различные аспекты и детали последнего военного бунта, но они пока не отвечают на один вопрос: каким же стал Путин после бунта? Сильным или же, наоборот, слабым?