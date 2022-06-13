Лишним весом и ожирением в Азербайджане страдает почти 30% подростков в возрасте 11 лет, 20% мальчиков и около 10% девочек 13 и 15 лет. Об этом говорят данные ВОЗ. Вообще, эксперты этой организации называют ожирение одной из главных проблем человечества. Виновники известны: малоподвижный образ жизни и неправильное питание – такое как фаст-фуд и сладости, в т.ч. сахаросодержащие напитки.

ВОЗ еще несколько лет назад рекомендовала странам ввести налоговые меры, способствующие повышению стоимости сладких напитков. В Азербайджане эта идея была озвучена на днях: председатель Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев предложил ввести на них акциз. Он напомнил, что у нас акциз есть на алкоголь и табачные изделия, а в некоторых государствах он введен и на напитки, содержащие сахар. По словам Алиева, такие акцизные ставки играют важную роль в формировании фонда ОМС.

Акцизы не зря называют штрафом за вредность, так как ими облагаются чаще всего товары, способные нанести вред здоровью человека, а также окружающей среде. Но насколько оправданно введение акцизов на сахаросодержащие напитки? Это, безусловно, не самая полезная продукция, но и не более вредная, чем торт, пирожное и многое другое. Все зависит от того, как часто и в каких количествах их употреблять. Такой акциз не привел к улучшению ситуации с лишним весом там, где был внедрен и отрицательно сказался на экономике. Эта мера ударит по потребителям, если спрос снизится, то пострадают и производители, к тому же увеличится доля контрафактной продукции такого рода.

Экономист Асиман Гулиев, комментируя предложение о введении акциза, отметил, что среди молодых все чаще встречаются страдающие от лишнего веса, а он негативно сказывается на здоровье. Растет в частности число людей с сахарным диабетом.

«Нужно, чтобы Министерство здравоохранения проанализировало ситуацию, нужна определенная просветительская работа среди населения. Определенный резон в предложении об акцизе есть, но общество сейчас к этому не готово. Это приведет к увеличению стоимости данной продукции, что вызовет недовольство потребителей. Цены и без того на все растут», — сказал он.

Председатель Общественного объединения поддержки социальных и экономических исследований, экономист Эйюб Керимли также подчеркнул, что применение акцизных налогов приведет к повышению стоимости этой продукции.

«У нас инфляция и так растет быстрыми темпами, так что на сегодняшний день данное решение было бы неблагоприятным для экономики и социального положения населения. До этого акцизы у нас вводились на такие товары, как дизельное топливо, алкогольные и табачные изделия, и они отразились не на всех категориях граждан. Акциз на сахаросодержащие напитки в той или иной степени коснется всех слоев населения», – считает эксперт.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что сахар в последнее время все реже используют при производстве напитков, заменяя сахарозаменителями.

«Если сахаросодержащие напитки будут облагаться акцизом, это будет способствовать определенному пополнению бюджета, но сумма не будет очень большой. И вопрос: куда будут идти эти деньги. В любом случае, меньше те, кто их употребляют, употреблять не станут. Эта мера не направлена против ожирения и сопутствующих заболеваний. Для борьбы с ожирением нужно уделять внимание пропаганде спорта, здорового образа жизни», – уверен Агаев.

Правильное питание, ограничение сладкого всегда позитивно сказывается на организме, говорит эндокринолог Улькер Назирова.

«Но думаю, что больше надо воздействовать на институт семьи, чтобы родители прививали детям навыки правильного питания. Лучше употреблять углеводы в виде фруктов. Но килограмм сезонных фруктов (вишня, черешня и т.д.), стоит дорого. А ребенок ведь хочет сладкое, и родитель, вместо килограмма вишни пойдет и купит литр газировки со вкусом вишни. Дорого стоят и другие полезные сладости, например, мед.

Вообще, люди должны потреблять сбалансированную пищу, где есть достаточно жиров, белков, углеводов, а также чистую воду. Но мало кто может себе позволить хорошую рыбу, деревенскую курицу, фрукты, овощи, оливковое масло, качественное сливочное масло и т.д. Если полезные и вкусные продукты питания недоступны, их заменят более дешевыми и менее качественными. Так что материальная составляющая имеет большое значение», – делится врач.

Она уверена, что одни акцизы не изменят ситуацию. Просто эта продукция станет дороже, но те, кто их покупает сейчас, продолжат покупать.

«На сигареты и алкоголь есть акцизы, но разве из-за этого люди стали меньше курить и употреблять спиртное? Это не решение проблемы – надо менять психологию людей. Еще один момент: нужна хорошая спортивная база, для детей – недорогие спортивные кружки, хорошие игровые площадки, для взрослых – спорт по умеренным ценам. Нужно, – считает Назирова, – меньше школьной нагрузки на детей, чтобы у них было время на спорт. Мой сын ходил на дзюдо, но после того, как началась школа, мы поняли, что успевать заниматься спортом уже не получится. Должны быть передачи для детей и взрослых о здоровье, правильном образе жизни, но они должны быть интересными. А не так, что вышел врач и начал себя рекламировать. Только в комплексе можно решить проблему лишнего веса».