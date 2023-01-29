В результате землетрясения на северо-западе Ирана погибли два человека и еще 664 пострадали. Об этом сообщает агентство IRNA.

Красный Полумесяц выразил готовность направить в пострадавшие от землетрясения районы технику и рабочую силу в случае необходимости.

Ранее сообщалось о двух погибших и 580 пострадавших.

В субботу, 28 января, вечером в районе города Хой на северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. В сети появились фотографии, на которых видны многочисленные разрушения жилых домов и транспорта.