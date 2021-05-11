При ударах Израиля по сектору Газа погибли 25 палестинцев

Не менее 25 палестинцев погибли в результате ударов израильской армии по сектору Газа. Такие данные приводит во вторник новостной портал Dunya Al Watan со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава.

Ранее ведомство сообщало о том, что при ударах ранения получили 107 палестинцев. Отмечалось, что в их числе есть тяжелораненые. Среди погибших, как отмечает Минздрав, — девять детей.

Бомбардировки сектора Газа не прекращались всю минувшую ночь. Некоторое время назад, как передавали палестинские СМИ, израильские катера подвергли обстрелам прибрежную полосу анклава. Одновременно с этим удары нанесла и боевая авиация. Палестинские радикалы отвечают десятками ракет по территории еврейского государства.

Как сообщил ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, из сектора за ночь по Израилю было выпушено более 200 ракет, израильские военные в ответ поразили 140 военных целей, ликвидировав около 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также «Исламского джихада». (ТАСС)