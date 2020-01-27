При обстреле посольства США в Багдаде ранены три человека

По меньшей мере три человека получили ранения в результате ракетного обстрела 26 января американского посольства в иракской столице. Об этом в понедельник сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака. Пока не уточняется, гражданами какой страны являются пострадавшие.

Ранее агентство Agence France-Presse информировало об одном пострадавшем. Оно также отмечало, что за последние месяцы американское посольство в Багдаде неоднократно подвергалось разного рода нападениям, однако впервые при обстреле ракеты упали непосредственно на территории дипломатической миссии. Произошедший 26 января обстрел — второй за минувшие семь дней. 20 января три ракеты упали неподалеку от посольства.

В воскресенье вечером пять ракет было выпущено по «зеленой зоне» Багдада — хорошо укрепленному району в центре города, где расположены государственные учреждения и иностранные диппредставительства. Три ракеты упали непосредственно на территории американского комплекса, одна из них попала в здание столовой. Там в момент обстрела, по данным АFP, шел ужин.

После произошедшего исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди отдал приказ силам безопасности страны принять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в Багдаде. Он назвал нападение «безответственным актом, совершенным отдельными индивидами», подчеркнув, что эта атака «может привести к серьезным последствиям». И.о. премьера также заявил, что распорядился «провести расследование, найти причастных к атаке и отдать их под суд». Посол США в Багдаде Мэтью Теллер в воскресенье также выступил с резким осуждением ракетного обстрела. (РИА Новости)