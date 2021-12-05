По меньшей мере 13 человек погибли и около 100 получили ранения в результате извержения вулкана в Индонезии. Об этом сообщает в воскресенье, 5 декабря, Reuters со ссылкой на правительственное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

Извержение вулкана Семеру — самого высокого на острове Ява (3676 метров над уровнем моря) — началось накануне. На близлежащие деревни обрушился горячий пепел. Был разрушен мост, соединяющий два района в округе Лумаджанг. По информации BNPB, из района стихийного бедствия были эвакуированы более 900 человек.

Индонезия находится в так называемом «Тихоокеанском огненном кольце» — зоне с высокой сейсмической активностью, где сталкиваются различные плиты земной коры и создают большое количество землетрясений и извержений вулканов. Семеру — один из 130 действующих вулканов Индонезии. Его прежнее извержение в январе 2021 года обошлось без жертв. (DW)