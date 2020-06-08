Президенты Турции и США провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на Управление по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Согласно информации, главы государств обсудили двусторонние отношения и региональную проблематику, в первую очередь ливийский кризис.

Как сообщается, лидеры договорились о тесном взаимодействии в вопросе установления мира и спокойствия с Ливией, которая, как было отмечено, имеет морскую границу с Турцией.

В ходе беседы турецкий лидер довел до сведения президента Соединенных Штатов обеспокоенность по поводу того, что силы, стоящие за актами насилия и вандализма в США, сотрудничают с террористической организацией PKK/PYD-YPG, действующей на севере Сирии.