1 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в столице Болгарии Софии с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом.

Информацию об этом распространила пресс-служба Президента.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества в энергетической сфере, в частности, было подчеркнуто значение проекта ТАП.

Также было отмечено значение газового интерконнектора Греция-Болгария.

В то же время была отмечена важность Меморандума о взаимопонимании в энергетической сфере, подписанного между Азербайджаном и Европейским Союзом.