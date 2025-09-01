1 сентября в китайском городе Тяньцзинь состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом.

Как передаёт #, Шахбаз Шариф от имени народа и правительства Пакистана вновь выразил благодарность главе Азербайджанского государства за политическую поддержку и солидарность, проявленные во время военной агрессии Индии против Пакистана в апреле–мае этого года.

Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что азербайджано-пакистанские отношения основаны на братстве, передал поздравления в связи с победой Пакистана над Индией.

Глава государства отметил, что в ответ на поддержку Пакистана, Индия пытается мстить Азербайджану на международных площадках, однако подчеркнул, что это не имеет для нашей страны никакого значения, так как братские отношения для Азербайджана стоят превыше всего.

Шахбаз Шариф с удовлетворением вспомнил свои визиты в Азербайджан, а также отметил важность трёхсторонней встречи, прошедшей в Лачине между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном.

Президент Ильхам Алиев в свою очередь подчеркнул, что предпринимаются шаги по реализации вопросов, обсуждавшихся в трёхстороннем формате — Азербайджан-Турция-Пакистан.

Премьер-министр Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева с достигнутыми результатами в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, отметив, что это имеет историческое значение.

Глава государства поблагодарил за поздравления, и отметил значимость достигнутых успехов по мирной повестке с Арменией с точки зрения обеспечения устойчивого мира в регионе.

Президент Ильхам Алиев также заявил, что его визит в Вашингтон имеет большое значение с точки зрения развития азербайджано-американских отношений, и особо подчеркнул роль в этом процессе президента США Дональда Трампа.

Во время встречи была затронута деятельность межправительственной комиссии между Азербайджаном и Пакистаном, проведены обсуждения по развитию экономических и торговых связей в духе существующих политических отношений, даны дополнительные поручения членам правительств.

Проект внедрения в Пакистане аналогичной модели «ASAN xidmət», действующей в Азербайджане, был оценён как положительный шаг.