На следующей неделе, 26 января, ожидается визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

Как передает # со ссылкой на «Спутник Кыргызстан», об этом на заседании Комитета ЖК по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщила заместитель министра экономики и коммерции Айнура Усенбекова.

Она уточнила, что это будет государственный визит.

Пресс-служба Министерства иностранных дел КР сообщила, что глава ведомства Жээнбек Кулубаев подробнее расскажет о визите на пресс-конференции в четверг.

Накануне Торгово-промышленная палата сообщила, что 26 января состоится заседание межгосударственного делового совета с участием представителей Кыргызстана и Узбекистана.

Визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан был запланирован на 10 декабря. Затем сообщалось, что он состоится до конца декабря 2022 года, однако его вновь перенесли.