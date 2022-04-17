Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил христиан с Пасхой — одним из наиболее важных праздников христианского мира, сообщает Анадолу.

«Наша страна, где каждый может свободно исповедовать свою веру, придерживаться своей культуры и традициям, и наш народ, сплоченный чувством братства и солидарности, продолжает оставаться уникальным примером для всего мира», — говорится в послании главы государства в адрес христианской общины страны.

Президент Турции пожелал благополучия исповедующим христианскую религию гражданам Турции и всем христианам, с которыми турецкий народ разделяет радость праздника Пасха.