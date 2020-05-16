Президент Туркмении выпускает заключенных

По случаю священной для всех мусульман Ночи всемогущества, отмечаемой во время месяца Рамадан, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании 1402 осужденных, сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственное информагентство страны.

Согласно информации, от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности освобождены 1 192 туркменистанца и 210 граждан других государств.

Ночь всемогущества занимает особое место во время мусульманского месяца Рамадан, который в этом году проходит с 24 апреля по 24 мая.

| 2020-05-16T09:56:20+00:00 16 мая 2020, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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