Президент Туркмении выпускает заключенных

По случаю священной для всех мусульман Ночи всемогущества, отмечаемой во время месяца Рамадан, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании 1402 осужденных, сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственное информагентство страны.

Согласно информации, от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности освобождены 1 192 туркменистанца и 210 граждан других государств.

Ночь всемогущества занимает особое место во время мусульманского месяца Рамадан, который в этом году проходит с 24 апреля по 24 мая.