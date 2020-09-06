Президент Сербии назвал пост Марии Захаровой пошлостью

Президент Сербии Александар Вучич в воскресенье, 6 сентября, назвал»примитивным и пошлым» пост в соцсети Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, касающийся его переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По словам главы сербского государства, подсознание больше всего говорит о человеке. «Мария Захарова больше всего сказала о себе, — отметил Вучич в интервью сербскому радио Pink. — Проявленные ею примитивность и пошлость говорят о ней и, ей-богу, о тех, кто это опубликовал».

При этом сербский лидер заявил, что не намерен отвечать Захаровой и не понимает, почему она так отреагировала, ведь переговоры в Вашингтоне, по его мнению, «прошли очень успешно».

Ранее, 5 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Facebook фотоколлаж, верхняя часть которого изображала Вучича, сидящего на стуле перед рабочим столом Трампа в Овальном кабинете, а нижняя — кадр из фильма «Основной инстинкт». При этом Захарова сравнила стул, на котором сидит Вучич, со стулом для допроса.

Позже представитель МИД России отредактировала свой пост и заявила, что его неправильно истолковали. «Единственное, что в нем (посте. — Ред.) содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», — написала Захарова. «Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», — добавила она.