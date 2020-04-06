Президент принял участие в открытии предприятия по производству медмасок

6 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству медицинских масок, созданного ООО «Бакинская текстильная фабрика» в Сумгайытском химическом промышленном парке.

После ознакомления с предприятием Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому народу.

Министр экономики Микаил Джаббаров и руководитель ООО «Бакинская текстильная фабрика» Сакина Бабаева проинформировали главу государства и первую леди о предприятии.

Было отмечено, что предприятие по производству медицинских масок, созданное ООО «Бакинская текстильная фабрика», обеспечено соответствующим местом на территории Сумгайытского химического промышленного парка, ему присвоен статус резидента промышленного парка. Этот статус позволяет предприятию пользоваться льготами, предоставленными промышленным паркам. Производителю посредством Фонда развития предпринимательства Министерства экономики предоставлен льготный кредит в размере 1,2 миллиона манатов. Инвестиционные расходы на создание предприятия составляют 3,9 миллиона манатов. Специальные коробки для упаковки медицинский масок также местного производства. Они изготавливаются на предприятии, являющемся резидентом Балаханского промышленного парка. Для производства медицинских масок в короткий срок из Турции доставлено и установлено современное оборудование. На предприятии создано более 30 новых рабочих мест. Производственный процесс – трехсменный. С использованием сырья, соответствующего международным стандартам İSO, на предприятии на первоначальном этапе ежедневно будет производиться 120 тысяч медицинских масок. После упаковки масок они будут дополнительно стерилизованы с помощью специального оборудования. В ближайшие дни будет запущена еще одна производственная линия, на втором этапе объем производства увеличится вдвое и ежедневное производство достигнет 200-250 тысяч медицинских масок. Продукция предприятия в первую очередь будет направлена на обеспечение потребностей внутреннего рынка.

Затем глава государства и первая леди были проинформированы о производимых в Азербайджане медицинском спирте, дезинфицирующей продукции и защитных средствах.