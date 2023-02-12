Президент Польши Анджей Дуда заявил, что при встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным предупредил бы его о неприятных для Москвы итогах конфликта в Украине.

«Что бы я сказал Владимиру Путину? Я бы сказал ему, что рано или поздно это плохо закончится для него, потому что я верю, что мир будет един и останется на стороне честности и справедливости. А честность и справедливость на стороне Украины, — утверждал Дуда в воскресенье в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си. — Если свободный мир, если западное сообщество, западная демократия, НАТО и Евросоюз вместе с США, скрепленные евроатлантическими связями, окажут поддержку Украине, то тогда Владимир Путин должен проиграть. Это значит, что рано или поздно он потерпит поражение».