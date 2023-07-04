Президент Молдовы Майя Санду в очередной раз заявила, что обеспокоена состоянием здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после видеокадров заседания суда, на которых Саакашвили выглядел крайне истощенным. Санду призвала разрешить Саакашвили выехать на лечение за границу.

«Глубоко обеспокоена тревожными кадрами Михаила Саакашвили в суде, свидетельствующие о серьезном ухудшении состояния его здоровья за время пребывания в тюрьме. Призываем грузинские власти уделить приоритетное внимание его состоянию и срочно предоставить доступ к жизненно важному медицинскому лечению за рубежом», — написала Санду в Twitter.

Чуть ранее спикер Игорь Гросу призвал власти Грузии «прекратить пытки политических оппонентов», а внешних партнеров — спасти жизнь Саакашвили.

Напомним, 3 июля заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании через видеосвязь. Он выглядит крайне истощенным. Во время включения он обратился к председателю парламента Шалве Папуашвили, потребовала от него извиниться за то, что довели его до такого состояния.

Саакашвили, у которого сейчас украинское, а не грузинское гражданство, находится в тбилисской клинике «Вивамеди» с мая прошлого года. Его задержали вскоре после возвращения в Грузию в октябре 2021 года.

В Грузии Саакашвили обвиняют по нескольким уголовным делам. По двум из них еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили называет себя «узником Путина» и считает все предъявленные ему обвинения преследованием по политическим мотивам. (newsmaker.md)